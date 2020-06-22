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لتمكين المراجعين من حجز مواعيد إلكترونية

رئيس جامعة القصيم يُدشن خدمة “موعد” ونظام “مركز الإحصائيات”

رئيس جامعة القصيم يُدشن خدمة “موعد” ونظام “مركز الإحصائيات”
http://almnatiq.net/?p=876746
المناطق _ بريدة

دشن معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم، اليوم الإثنين الموافق 1/11/1441هـ، خدمة إدارة المواعيد “موعد”، وهي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من حجز موعده إلكترونيًا عبر نظام “موعد” في موقع الجامعة على شبكة الإنترنت، كما تمكن هذه الخدمة المراجعين من إدارة المواعيد الخاصة بهم والتأكد من حالة الموعد أو إلغائه، كما دشن معاليه نظام “مركز الإحصائيات” وهي خدمة إلكترونية جديدة أخرى تقدمها الجامعة ، حيث يعمل نظام مركز الإحصائيات على استعراض المعلومات والمؤشرات الإحصائية وتحليل البيانات من خلال جداول ورسومات بيانية.

وتعتبر الخدمة الجديدة “موعد”، أحد الخدمات التي تهدف لتسهيل مهمة زوار الجامعة بالحجز المسبق، وضمان تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث وصل عدد المسجلين بالخدمة حتى الآن 1317، وتم تدشينها بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد باني الحربي، وعميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد المنصور.

حيث ثمن معالي رئيس الجامعة، خلال التدشين، جهود وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة، وعمادة تقنية المعلومات، وجميع الزملاء بالفريق الذي أنجز هذا المشروع، بهذه السرعة، مؤكدًا أن الخدمة الجديدة سوف تسهل للمراجع تأكيد موعده لمراجعة الإدارة التي يقصدها بالجامعة، وسوف تخفف الشيء الكثير للمراجع وللزملاء في تقديم الخدمة المطلوبة للمراجعين، خاصة وأن فروع الجامعة وكلياتها تنتشر في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، منوهًا إلى أن الجامعة تفخر بتقديمها لمثل هذه الخدمات لمنسوبيها وللمراجعين، داعيًا الله التوفيق والسداد للجميع.

من جهته، تحدث عميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد المنصور، حول هذه الخدمة التي نفذتها عمادة تقنية المعلومات ويتسع نطاقها من خلال الرابط: https://guest.qu.edu.sa/login، ليشمل جميع جهات الجامعة، مشيرًا إلى أن كل جهة من جهات الجامعة تستطيع إتاحة الخدمات التي تقدمها كمواعيد حجز ليستفيد منها جميع منسوبي الجامعة والمراجعين الخارجيين من الزوار، إضافة الى حجز الموعد مستقبلاً في المدينة الطبية، والمستشفى البيطري، وغيرها، كما يتم ذلك من خلال الدخول إلى بوابة الزوار في موقع جامعة القصيم الإلكتروني، وتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد أو تسجيل مستخدم جديد للاستفادة من الخدمة، وتعبئة البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل للاستفادة الكاملة من الخدمة.

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