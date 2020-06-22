طلاب وطالبات الشرقية يختطفون 316 ميدالية ضمن مشاركتهم في مسابقة “الكانجارو” 2020 للرياضيات

الدمام _ عبدالله السعيدي

حقق طلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية قصب السبق في اختطاف 316 ميدالية ضمن مشاركتهم في مسابقة “الكانجارو” 2020 للرياضيات، حيث كان نصيب الطلاب 190 ميدالية منها 40 ميدالية ذهبية ، و 54 فضية ، وحصولهم على 96 ميدالية برونزية ، إضافة لـ 126 ميدالية كانت من نصيب الطالبات حيث حصدوا منها 20 ميدالية ذهبية و46 فضية و60 ميدالية برونزية، يأتي ذلك ضمن المسابقة التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة ” عن بــعد، وسط مشاركة ما يربو عن 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية ممثلين لمدارس التعليم العام والمدارس الأهلية على مستوى المملكة.

وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز “حفظهم الله” واللذان لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة فضلاً عن تحفيزهم أبنائهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق.

وفي الأثناء قدم الدكتور الشلعان، خالص التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات ولأسرهم ومدارسهم، مؤكداً أن تعليم المنطقة عمل على تقديم خارطة واسعة من المسارات التدريبية والإثرائية لأبنائه الطلبة للرفع من مستواهم العلمي وذلك ترجمتاً لتوجيهات الوزارة ممثلة في وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، والتي تسعى جهدها لبناء جيل متميز ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

كما قدم الدكتور الشلعان الشكر للمساعدين للشؤون التعليمية «بنين وبنات» ولإدارتي النشاط الطلابي بنين وبنات على جهودهم في تهيئة الطلاب والطالبات ودعمهم أثناء سير المسابقة.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة الكانجارو للرياضيات تعد واحدة من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي بهدف تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.