بلدية القطيف تغلق ٣ منشآت غذائية و ٢٢ صالون حلاقة مخالفين في يومين

المناطق _ القطيف

أغلقت بلدية محافظة القطيف سوبرماركت ومحل خضار وفواكه وكُشك كوفي شوب لمخالفتهم الاشتراطات الصحية و٢٢ صالون حلاقة، وذلك خلال يومين.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية أغلقت خلال اليومين الماضيين سوبرماركت ومحل خضار وفواكه في صفوى، وتم اتلاف ١١٠ كجم من الخضار والمجمدات التي ظهرت عليها علامات التلف، كما تم إغلاق كُشك كوفي شوب في محطة وقود في تاروت، لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وعمالة بلا شهادات صحية، واتلاف ١٢٣ لتر من مشروبات الطاقة والمنكهات،

وأكد المهندس الحسيني أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم، مشيرا الى أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية تواصل الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية والغذائية، لافتا الى أن الفرق الرقابية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة منذ الصباح الباكر من يوم أمس الأحد للتأكد من التزامها ببروتوكولات الإجراءات الاحترازية.

وذكر، أن الفرق التفتيشية تمكنت من رصد ٢٢ صالون خلال ١٠٥ زيارات قام بها المراقبون لصالونات الحلاقة وإغلاق غير الملتزمة بالتعليمات الاحترازية، مؤكدا، أن قرار الاغلاق يأتي انسجاما مع القرارات الصادرة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، مبينا، أن المخالفات المرصودة على صالونات الحلاقة المخالفة تتمثل في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وشدد، أن البلدية حريصة على تطبيق بالتعليمات المعتمدة باشتراطات السلامة الصحية، وتفعيل قواعد التباعد الاجتماعي، مؤكدا، ان البلدية تعمل على توفير السلامة للمواطن من خلال مواصلة الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، داعيا في الوقت نفسه المواطنين الى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي و الإبلاغ عن المخالفات غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية من خلال مركز 940.