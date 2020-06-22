احدث الأخبار

بلدية القطيف تغلق ٣ منشآت غذائية و ٢٢ صالون حلاقة مخالفين في يومين
المنطقة الشرقية
 طلاب وطالبات الشرقية يختطفون 316 ميدالية ضمن مشاركتهم في مسابقة “الكانجارو” 2020 للرياضيات
المنطقة الشرقية
 رئيس جامعة القصيم يُدشن خدمة “موعد” ونظام “مركز الإحصائيات”
منطقة القصيم
 أمانة الشرقية: (943) جولة رقابية وتعقيم (1180) موقعاً بالمنطقة أمس الأحد
المنطقة الشرقية
 مياه القصيم تشرع في تنفيذ مشاريع تنموية بأكثر من 204 مليون ريال
منطقة القصيم
 الصحة: تسجيل (3393) حالة مؤكدة وتعافي (4045) حالة جديدة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7260.09 نقطة
أبرز المواد
 الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير الشرقية : تفعيل دور الجمعيات الدعوية في توعية غير الناطقين بالعربية
أبرز المواد
 فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي يجدد الالتزام بإيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير
أبرز المواد
بلدية القطيف تغلق ٣ منشآت غذائية و ٢٢ صالون حلاقة مخالفين في يومين

بلدية القطيف تغلق ٣ منشآت غذائية و ٢٢ صالون حلاقة مخالفين في يومين

المنطقة الشرقية
طلاب وطالبات الشرقية يختطفون 316 ميدالية ضمن مشاركتهم في مسابقة “الكانجارو” 2020 للرياضيات

طلاب وطالبات الشرقية يختطفون 316 ميدالية ضمن مشاركتهم في مسابقة “الكانجارو” 2020 للرياضيات

المنطقة الشرقية
رئيس جامعة القصيم يُدشن خدمة “موعد” ونظام “مركز الإحصائيات”

رئيس جامعة القصيم يُدشن خدمة “موعد” ونظام “مركز الإحصائيات”

منطقة القصيم
أمانة الشرقية: (943) جولة رقابية وتعقيم (1180) موقعاً بالمنطقة أمس الأحد

أمانة الشرقية: (943) جولة رقابية وتعقيم (1180) موقعاً بالمنطقة أمس الأحد

المنطقة الشرقية

بلدية القطيف تغلق ٣ منشآت غذائية و ٢٢ صالون حلاقة مخالفين في يومين

بلدية القطيف تغلق ٣ منشآت غذائية و ٢٢ صالون حلاقة مخالفين في يومين
http://almnatiq.net/?p=876760
المناطق _ القطيف

أغلقت بلدية محافظة القطيف سوبرماركت ومحل خضار وفواكه وكُشك كوفي شوب لمخالفتهم الاشتراطات الصحية و٢٢ صالون حلاقة، وذلك خلال يومين.
وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية أغلقت خلال اليومين الماضيين سوبرماركت ومحل خضار وفواكه في صفوى، وتم اتلاف ١١٠ كجم من الخضار والمجمدات التي ظهرت عليها علامات التلف، كما تم إغلاق كُشك كوفي شوب في محطة وقود في تاروت، لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وعمالة بلا شهادات صحية، واتلاف ١٢٣ لتر من مشروبات الطاقة والمنكهات،
وأكد المهندس الحسيني أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم، مشيرا الى أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية تواصل الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية والغذائية، لافتا الى أن الفرق الرقابية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة منذ الصباح الباكر من يوم أمس الأحد للتأكد من التزامها ببروتوكولات الإجراءات الاحترازية.
وذكر، أن الفرق التفتيشية تمكنت من رصد ٢٢ صالون خلال ١٠٥ زيارات قام بها المراقبون لصالونات الحلاقة وإغلاق غير الملتزمة بالتعليمات الاحترازية، مؤكدا، أن قرار الاغلاق يأتي انسجاما مع القرارات الصادرة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، مبينا، أن المخالفات المرصودة على صالونات الحلاقة المخالفة تتمثل في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
وشدد، أن البلدية حريصة على تطبيق بالتعليمات المعتمدة باشتراطات السلامة الصحية، وتفعيل قواعد التباعد الاجتماعي، مؤكدا، ان البلدية تعمل على توفير السلامة للمواطن من خلال مواصلة الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، داعيا في الوقت نفسه المواطنين الى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي و الإبلاغ عن المخالفات غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية من خلال مركز 940.

روابط ذات صلة

طلاب وطالبات الشرقية يختطفون 316 ميدالية ضمن مشاركتهم في مسابقة “الكانجارو” 2020 للرياضيات

طلاب وطالبات الشرقية يختطفون 316 ميدالية ضمن مشاركتهم في مسابقة “الكانجارو” 2020 للرياضيات
أمانة الشرقية: (943) جولة رقابية وتعقيم (1180) موقعاً بالمنطقة أمس الأحد

أمانة الشرقية: (943) جولة رقابية وتعقيم (1180) موقعاً بالمنطقة أمس الأحد
أمير الشرقية : تفعيل دور الجمعيات الدعوية في توعية غير الناطقين بالعربية

أمير الشرقية : تفعيل دور الجمعيات الدعوية في توعية غير الناطقين بالعربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*