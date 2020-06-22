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نائب أميرالشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام

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نائب أميرالشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام

نائب أميرالشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام
http://almnatiq.net/?p=876768
المناطق _ الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي.
وأكد سموه على أهمية دور قطاع الطيران المدني، في نقل المواطنين العائدين من خارج المملكة، والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية من المستلزمات الطبية والمواد التموينية والدعم اللوجستي عبر خدمات الشحن الجوي، مؤكداً سموه أهمية العمل على متابعة التزام المسافرين بالإجراءات الاحترازية، والشركات المشغلة، بما يضمن سلامة الجميع، ويوفر منشأة آمنة للمسافرين والمستفيدين من الخدمات المساندة، مشيداً سموه بجهود منسوبي الشركة في استقبال رحلات عودة المواطنين من الخارج، وتقديم الدعم والإسناد للجهات الحكومية لإنجاز عودة المواطنين، مبيناً سموه على ضرورة مواصلة العمل، والحرص على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات، متمنياً سموه لمنسوبي الشركة التوفيق.
من جهته قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن العتيبي، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود الشركة، وحرصهما على توفير منشأة آمنة للمسافرين، وتعزيز دور المطار في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية.

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