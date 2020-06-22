اتحاد القدم يعتمد ملحق لائحة المخالفات والعقوبات على الأندية المتعلقة ببروتوكولات العودة

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، ملحق اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات للأندية التي تُطبق الاحتراف.

وأشارت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إلى أن ذلك جاء بعدما رفعت اللجنة ملحقًا يتضمن قائمة بالمخالفات والعقوبات المتعلقة بالبروتوكولات الخاصة بالعودة إلى التدريبات والمباريات الرياضية الصادرة من وزارة الرياضة.

وأرسلت اللجنة تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، للتقيد بما جاء فيه وتطبيق ما تضمنته البروتوكولات، وتوفير المتطلبات والأدوات والمعدات اللازمة للاعبين تجنبًا للعقوبات.