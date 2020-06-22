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أمير تبوك يسلم الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات في نيوم

أبرز المواد

أمير تبوك يسلم الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات في نيوم

أمير تبوك يسلم الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات في نيوم
http://almnatiq.net/?p=876789
المناطق- تبوك- فايز السميري:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولى العهد الأمين – حفظهما الله – بتحقيق رؤية المملكة 2030 ونجاح البرامج و المشاريع المرتبطة بها، والتي تسير بخطى ثابتة و قوية بفضل الله ، سواء في منطقة تبوك أو في بقية مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال تسليم سموه اليوم بديوان الأمارة الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

وأوضح سموه أن توجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – جاءت بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض وذلك في الساحل أو محافظة ضباء أو مدينة تبوك ، بالإضافة إلى عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك قيام شركة نيوم بإعداد برنامج لاستقطاب أبناء وبنات المنطقة في دورات تدريبية تسهم في إيجاد أعمال لهم في هذه المشروعات.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك أن حرص المواطنين على بلادهم واللحمة التي بينهم تشكلت بفضل الله ثم بالتمسك بتعاليم الدين الحنيف وتطبيق شريعة الله، إلى جانب تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة .

وفي نهاية اللقاء سلم سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ،للمستفيدين التعويضات المخصصة لهم والمنح الإضافية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة، مشيراً سموه إلى أن التعويضات ستكون متتالية على دفعات خلال الأسابيع القادمة بمشيئة الله.

وفي الختام دعا سموه المولى القدير ان يحفظ بلادنا ويديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد _حفظهما الله _.

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