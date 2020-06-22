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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع ملياراً و 700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة

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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع ملياراً و 700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع ملياراً و 700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة
http://almnatiq.net/?p=876802
المناطق - واس

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة أودعت في حسابات المستفيدين والمستفيدات، واشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم بلغت في مجملها 1,746,593,848 ريالاً.
وأودع 1,445,268,051 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 196,578,816 ريال ، و 104,746,981 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، وأودعت تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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