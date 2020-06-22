وزير الخارجية يجري اتصالاً بوزراء خارجية الهند وماليزيا وبنجلاديش وباكستان

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والإقليمية الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمود شاه قريشي.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.