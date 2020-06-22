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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهيب بالدول الأعضاء المانحة ومؤسسات التمويل الإسلامية المشاركة في مؤتمر شركاء السودان في برلين ودعم الفترة الانتقالية

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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهيب بالدول الأعضاء المانحة ومؤسسات التمويل الإسلامية المشاركة في مؤتمر شركاء السودان في برلين ودعم الفترة الانتقالية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهيب بالدول الأعضاء المانحة ومؤسسات التمويل الإسلامية المشاركة في مؤتمر شركاء السودان في برلين ودعم الفترة الانتقالية
http://almnatiq.net/?p=876825
المناطق - واس

تلقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعوة رسمية من رئيس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبد الله حمدوك للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان الذي ستستضيفه جمهورية ألمانيا الاتحادية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري في برلين.
وأشاد معاليه بعقد المؤتمر بوصفه مبادرة مهمة لدعم الاقتصاد السوداني ، وتحقيق التنمية المستدامة في السودان ، مهيبا بالدول الأعضاء المانحة ومؤسسات التمويل الإسلامية المشاركة، تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان بغية تمكينه من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة ، وذلك اتساقا مع القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية ، التي تؤكد على التضامن مع الحكومة الانتقالية في السودان ودعمها.

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