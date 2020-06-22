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إدارة “تعليم الجوف” تعد برامج للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية

إدارة “تعليم الجوف” تعد برامج للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية

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إدارة “تعليم الجوف” تعد برامج للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية

http://almnatiq.net/?p=876835
المناطق - الجوف

اعتمد المدير العام للتعليم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي برامج التوعية بلائحة الوظائف التعليمية، والتي تنطلق الأسبوع المقبل وتستهدف جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.
وقال الغامدي إن لائحة الوظائف التعليمية نقلة نوعية وتطويرية في قطاع التعليم بالمملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تسعى لتحقيق تمهين المعلم وتعزيز لقدراته ومهاراته وتطويره
من خلال البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه.
وأكد أن اللائحة احتوت على حوافز ومميزات تساهم في تعزيز الكفاءة في الأداء بما يحسن نواتج التعلم.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ خالد بن عبدالله الرويشد أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لتنفيذ خطة التوعية بالتعاون مع مدربين ومدربات من إدارتي التدريب التربوي للبنين والبنات، من
خلال برامج “عن بعد” تبدأ يوم الأحد المقبل وحتى نهاية هذا الشهر، بحيث يستفيد منها الجميع في فهم اللائحة ومعرفة أبرز ملامحها، كذلك شروط وضوابط الترقيات لمن يشغل الرتب التعليمية .

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