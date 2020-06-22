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الصالات والمراكز الرياضية في العاصمة تستقبل منتسبيها وسط تطبيقٍ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

الصالات والمراكز الرياضية في العاصمة تستقبل منتسبيها وسط تطبيقٍ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

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الصالات والمراكز الرياضية في العاصمة تستقبل منتسبيها وسط تطبيقٍ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

الصالات والمراكز الرياضية في العاصمة تستقبل منتسبيها وسط تطبيقٍ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=876839
المناطق - واس

بدأت الصالات والمراكز الرياضية بمدينة الرياض، منذ الأمس، باستقبال منتسبيها والمستفيدين من الأنشطة الرياضية المقدمة في تلك المراكز، وفق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية الوقائية المعلنة من وزارة الرياضة في (البروتوكول الطبي) المخصص لهذه الأنشطة، بما يضمن سلامة الرياضيين.
واستقبلت فروع الأندية الرياضية مرتاديها بإشراف من وزارة الرياضة، التي تابعت عمل هذه المراكز الرياضية وسط اهتمامٍ بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس (كوفيد 19)، والتأكد من سلامة المستفيدين قبل الانخراط في تدريباتهم، مع التأكيد على (البرتوكول الطبي) وفق الدليل الإرشادي للمراكز والصالات الرياضية الذي أصدرته الوزارة.

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