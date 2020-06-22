احدث الأخبار

مشروع “نساج تاون” السكني يحقق مبيعات بنسبة 100%
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي : قرار المملكة بشأن حج هذا العام ضرورة ملحة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 انطلاق تدريبات الاتفاق تحت شعار “نعود بحذر”
الرياضة
 هيئة كبار العلماء تؤيد ما قررته حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام 1441هـ بعدد محدود جداً من داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض عدد من الطائرات المسيرة المفخخة وملاحقة طائرات أخرى
أبرز المواد
 وزير التعليم يصدر قرارا بتمديد تكليف د. أبوهادي مديرا عاما للتعليم بمنطقة جازان لمدة عامين..
منطقة جازان
 الصالات الرياضية بمحافظة جدة تستقبل المستفيدين مع عودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 840 مستفيد من مبادرات الرعاية الصحية المنزلية بصحة الجوف
منطقة الجوف
 الصالات والمراكز الرياضية في العاصمة تستقبل منتسبيها وسط تطبيقٍ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
الرياضة
 إدارة “تعليم الجوف” تعد برامج للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية
منطقة الجوف
 إغلاق “بنك” في الخرج لثبوت إصابة العاملين بـفايروس “كورونا “
منطقة الرياض
 وزير التعليم يمدد تكليف العُمري مديرا لتعليم وادي الدواسر لمدة عامين
منطقة الرياض
مشروع “نساج تاون” السكني يحقق مبيعات بنسبة 100%

مشروع “نساج تاون” السكني يحقق مبيعات بنسبة 100%

أبرز المواد
رابطة العالم الإسلامي : قرار المملكة بشأن حج هذا العام ضرورة ملحة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية

رابطة العالم الإسلامي : قرار المملكة بشأن حج هذا العام ضرورة ملحة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية

أبرز المواد
انطلاق تدريبات الاتفاق تحت شعار “نعود بحذر”

انطلاق تدريبات الاتفاق تحت شعار “نعود بحذر”

الرياضة
هيئة كبار العلماء تؤيد ما قررته حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام 1441هـ بعدد محدود جداً من داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم

هيئة كبار العلماء تؤيد ما قررته حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام 1441هـ بعدد محدود جداً من داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم

أبرز المواد

الصالات الرياضية بمحافظة جدة تستقبل المستفيدين مع عودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

الصالات الرياضية بمحافظة جدة تستقبل المستفيدين مع عودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=876847
المناطق - واس

استقبلت الصالات الرياضية بمحافظة جدة مستفيديها من الشباب ومحبي مزاولة الرياضة وذلك عقب رفع التعليق عن نشاطات هذه المنشآت ، وسط منظومة من مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وفق “الضوابط الطبي” المخصص لهذه الأنشطة .
ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” عودة نشاط الصالات الرياضية ، وامتثال مستفيديها للإجراءات اللازمة التي تقيهم من انتشار الفيروس داخل هذه الصالات طيلة فترة وجودهم بها ضماناً لسلامتهم ، مع حرص أصحاب الصالات على الاهتمام المستمر بالنظافة والتعقيم للأجهزة المستخدمة في اللياقة والأدوات الأخرى .
من جانبهم أشاد مرتادو الصالات بالإجراءات الاحترازية و”الضوابط ” المطبقة التي تحافظ على سلامة المرتادين معبرين عن فرحتهم بعودة الصالات الرياضية ، مما يدلل على عناية القيادة الرشيدة واهتمامها بالجميع .

روابط ذات صلة

فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي يجدد الالتزام بإيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير

فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي يجدد الالتزام بإيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير
جمعية المودة تفوز بجائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020 م

جمعية المودة تفوز بجائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020 م
جولات مفاجئة على المنشآت البيطرية بجدة

جولات مفاجئة على المنشآت البيطرية بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*