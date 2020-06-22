استقبلت الصالات الرياضية بمحافظة جدة مستفيديها من الشباب ومحبي مزاولة الرياضة وذلك عقب رفع التعليق عن نشاطات هذه المنشآت ، وسط منظومة من مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وفق “الضوابط الطبي” المخصص لهذه الأنشطة .
ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” عودة نشاط الصالات الرياضية ، وامتثال مستفيديها للإجراءات اللازمة التي تقيهم من انتشار الفيروس داخل هذه الصالات طيلة فترة وجودهم بها ضماناً لسلامتهم ، مع حرص أصحاب الصالات على الاهتمام المستمر بالنظافة والتعقيم للأجهزة المستخدمة في اللياقة والأدوات الأخرى .
من جانبهم أشاد مرتادو الصالات بالإجراءات الاحترازية و”الضوابط ” المطبقة التي تحافظ على سلامة المرتادين معبرين عن فرحتهم بعودة الصالات الرياضية ، مما يدلل على عناية القيادة الرشيدة واهتمامها بالجميع .
الصالات الرياضية بمحافظة جدة تستقبل المستفيدين مع عودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
استقبلت الصالات الرياضية بمحافظة جدة مستفيديها من الشباب ومحبي مزاولة الرياضة وذلك عقب رفع التعليق عن نشاطات هذه المنشآت ، وسط منظومة من مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وفق “الضوابط الطبي” المخصص لهذه الأنشطة .
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