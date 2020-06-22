الصالات الرياضية بمحافظة جدة تستقبل المستفيدين مع عودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

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استقبلت الصالات الرياضية بمحافظة جدة مستفيديها من الشباب ومحبي مزاولة الرياضة وذلك عقب رفع التعليق عن نشاطات هذه المنشآت ، وسط منظومة من مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وفق “الضوابط الطبي” المخصص لهذه الأنشطة .

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” عودة نشاط الصالات الرياضية ، وامتثال مستفيديها للإجراءات اللازمة التي تقيهم من انتشار الفيروس داخل هذه الصالات طيلة فترة وجودهم بها ضماناً لسلامتهم ، مع حرص أصحاب الصالات على الاهتمام المستمر بالنظافة والتعقيم للأجهزة المستخدمة في اللياقة والأدوات الأخرى .

من جانبهم أشاد مرتادو الصالات بالإجراءات الاحترازية و”الضوابط ” المطبقة التي تحافظ على سلامة المرتادين معبرين عن فرحتهم بعودة الصالات الرياضية ، مما يدلل على عناية القيادة الرشيدة واهتمامها بالجميع .

