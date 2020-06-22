وزير التعليم يصدر قرارا بتمديد تكليف د. أبوهادي مديرا عاما للتعليم بمنطقة جازان لمدة عامين..

المناطق - فضة عطيف

صدر اليوم قرار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتمديد تكليف الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي مديراً عاماً للتعليم بمنطقة جازان لمدة عامين.

ورفع المديرالعام شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً للمزيد من العمل من أجل خدمة الطلاب والطالبات، والمساهمة في الارتقاء بالمسيرة التعليمية بالمنطقة.

ونوه أبوهادي بالرعاية الكريمة والتوجيهات الدائمة التي يحظى بها تعليم جازان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز حفظهما الله .

وختم أبوهادي بشكره لمنسوبي ومنسوبات تعليم جازان على ما بذلوه من تعاون وجهد كبير، متطلعاً إلى المزيد من العطاء والإنجازات في المجال التربوي والتعليمي لتحقيق ماتتطلع إليه القيادة الحكيمة خدمة لجيل الوطن الواعد ومستقبله المشرق بإذن الله .