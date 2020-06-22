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انطلاق تدريبات الاتفاق تحت شعار “نعود بحذر”

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انطلاق تدريبات الاتفاق تحت شعار “نعود بحذر”

انطلاق تدريبات الاتفاق تحت شعار “نعود بحذر”
http://almnatiq.net/?p=876863
المناطق - الدمام

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحت شعار (نعود بحذر) مساء اليوم الاثنين على ملعب عبد الله الدبل بالدمام بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/2020.

وحرصت إدارة النادي على تطبيق كافة التدابير الاحترازية وفق بروتوكول وزارة الرياضة ابتداءً من السماح بدخول التدريب للاعبين وأعضاء الفريق من أجهزة فنية وإدارية وطبية من الذين اجتازوا فحص فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، ومن ثم المتابعة بالكشف عن درجة الحرارة وملاحظة أي أعراض جانبية، كما أكدت إدارة النادي على أهمية تطبيق الاحترازات الطبية داخل وخارج المنشأة وفق بروتوكول وزارة الرياضة، وشهد التدريب غياب 8 لاعبين بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، حيث لم تظهر فحوصات الثلاثي محمد الكويكبي وصالح العمري وعبدالله الخطيب، فيما منحت الإدارة إجازة مرضية بداعي المخالطة للثلاثي علي الخيبري وحسين سالم وماجد النجراني، فيما كشف الفحص عن وجود حالتين إيجابيتين وهي للحارس عبد الله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد مُنح على أثرها اللاعبين إجازة مرضية.

وكان التدريب قد بدأ باجتماع في الملعب بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد بن عبدالله الدبل الذي أعرب عن شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين للجهود الجبارة للحد من فيروس كورونا الجديد، مشدداً على الجميع بضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المسؤولة واتباع التدابير الاحترازية حفاظا على صحة الجميع، مؤكداً على ثقته الكبيرة بلاعبي الفريق بأن يواصلوا انطلاقتهم المتميزة في الدور الثاني من الدوري والتقدم في سلم الترتيب، وألقى المدرب الوطني خالد العطوي كلمة أثنى فيها على التزام اللاعبين بالبرنامج اللياقي أثناء الفترة الماضية، وحث فيها اللاعبين على بذل الجهد من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في الدوري، وابتدأ بعدها التدريب بعمليات الإحماء المعتادة، وتركز على الجانب اللياقي بالجري والتدريب على عدة محطات، واختتم بمناورة على ثلث الملعب، وشهد التدريب تواجد الثنائي الأجنبي المهاجم المغربي وليد أزارو ومدافع وسط أفريقيا سيدريك يامبيري.

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