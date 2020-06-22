وزير التعليم يمدد تكليف الغامدي مديراً عاماً لإدارة “تعليم الجوف”

المناطق - الجوف

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتمديد تكليف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الجوف لمدة عامين.

وأعرب الغامدي عن فخره بهذه الثقة الغالية لمعالي وزير التعليم، مؤكداً أن هذا التكليف سيكون حافزاً له لبذل مزيداً من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة هذا الوطن المعطاء.

كما رفع الغامدي خالص الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الجوف ولسمو نائبه على دعمهم وتوجيههم الدائم، متطلعاً إلى تعاون منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف لكل ما يخدم تطور وتقدم العملية التعليمية بالمنطقة .