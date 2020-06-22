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مركز عبدالرحمن السديري ينضم محاضرة عن بعد لمناقشة “كتاب” الملك الراشد بالجوف

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مركز عبدالرحمن السديري ينضم محاضرة عن بعد لمناقشة “كتاب” الملك الراشد بالجوف

مركز عبدالرحمن السديري ينضم محاضرة عن بعد لمناقشة “كتاب” الملك الراشد بالجوف
http://almnatiq.net/?p=876879
المناطق - الجوف

نظم مركز عبدالرحمن السديري محاضرة لمناقشة كتاب عبدالمنعم الغلامي عن الملك الراشد، جلالة المغفور لهُ بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس بلاد الحرمين الشريفين.، وسيقدم هذه المحاضرة التي ستقام مساء اليوم الإثنين بدار الجوف للعلوم الدكتورة سلطانة بنت ملاح الرويلي، أستاذة فلسفة التاريخ والحضارة المشارك بجامعة الجوف والمشرف العام على وحدة المسؤولية المجتمعية.
حيث تتناول إستعراض شامل عن سيرة مؤسس بلادنا الطاهرة، منذُ دخوله طيب الله ثراه إلى قصر الدرعية إلى أن وحد أرجاء مملكتنا المملكة العربية السعودية، فضلاً عن إنجازاته على المستوى الداخلي والخارجي، لاسيما الحديث عن دوره في توطين البادية ونقطة تحولها إلى مجتمع متحضر بالعلم والمعرفة.

وقد تتناول المحاضرة على العديد من المحاور ذات العلاقة تشمل سيرة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي ترسم لأجيالنا سياسة مؤسس بلادنا بالحزم والعزم بمختلف المجالات الدولية والداخلية متمثلة بالنهضة التنموية الشاملة (الأمنية والصحية والتعليمية).

وتجدر الإشارة على دعم أمراء السعودية للمرأة وتمكينها من ممارسة حقها بالمشاركة في صنع القرار من خلال المناصب القيادية والإدارية الهامة التي ساهمت بتطوير قدرات المرأة السعودية بالداخل والخارج.
يذكر، أن المحاضرة تقام عن بعد وتضم الأديب حمد القاضي وعدداً من الأدباء والمثقفين والمفكرين وبعض القيادات الجامعية بالمنطقة.

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