جوازات الجوف تنظم حملة للتبرع بالدم

المناطق - الجوف

نظمت جوازات منطقة الجوف حملة للتبرع بالدم ، وذلك بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بقسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الأمير متعب بالجوف ، يوم الإثنين 1/11/1441 هـ، وتهدف الحملة لتأمين الدم ومشتقاته في ظل الحاجة الكبيرة له من جراء جائحة “كورونا” و توعية المجتمع بهذا الواجب الديني والوطني والإنساني النبيل وتعميق روح العطاء لخدمة الإنسانية ومساهمة من إدارة جوازات منطقة الجوف في تعزيز المسؤولية تجاه المجتمع وإبراز ضرورة التبرع بالدم .

من جانبه أكد مدير جوازات منطقة الجوف اللواء / سعيد بن حسين القحطاني حرص جوازات المنطقة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مقدماً شكره للفريق الطبي على جهودهم والتعاون مع جوازات المنطقة كما حث جميع منسوبي جوازات المنطقة بالمبادرة بالتبرع بالدم لما ف ذلك من أجر وثواب وكذلك توفير احتياج المستشفيات من الوحدات الدموية اللازمة.