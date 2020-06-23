الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع فياريال ويواصل إهدار النقاط

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واصل إشبيلية إهدار النقاط بتعادل ثالث توالياً من أصل أربع مباريات خاضها بعد العودة من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، وهذه المرة أمام مضيفه فياريال 2-2 اليوم في افتتاح المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد النادي الأندلسي بنقطة التعادل الذي وضعته مؤقتاً في المركز الثالث بفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد قبل لقاء الأخير مع مضيفه ليفانتي غداً ، من ملعب فياريال بصعوبة بالغة إذ كان الأخير صاحب الأسبقية مرتين، قبل أن يتوقف في نهاية المطاف مسلسل انتصاراته المتتالية بعد العودة عند ثلاثة.

وافتتح فياريال التسجيل في الدقيقة 18 عبر باكو ألكاسير الذي سقطت الكرة أمامه بعدما صد الحارس التشيكي توماس فاسليك محاولة رأسية للكاميروني أندري زامبو أنغيسا، فتابعها في الشباك، وعادل لإشبيلية سيرخيو إسكوديرو بتسديدة يسارية من خارج المنطقة إلى الزاوية اليسرى لمرمى سيرخيو أسينخو عند الدقيقة (39)، لكن باو توريس أعاد فياريال إلى قبل نهاية الشوط الأول من كرة رأسية الى الزاوية اليمنى إثر ركلة ركنية نفذها سانتي كازورلا من الجهة اليمنى عند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي.

وتكرر سيناريو الشوط الأول في الثاني حين أدرك إشبيلية التعادل بهدف رائع آخر جاء من تسديدة لمنير الحدادي إثر عرضية من خيسوس نافاس عند الدقيقة (63)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليكتفي فياريال بنقطة رفع بها رصيده إلى 48 في المركز السادس مؤقتاً.