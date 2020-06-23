احدث الأخبار

الأزهر يشيد بقرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بوصفه محققًا لمقاصد الشريعة
أبرز المواد
 الإمارات: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يحافظ على جياة النَّاس أهم مقاصد الشرع الحنيف
أبرز المواد
 المعهد الصناعي الثانوي بوادي الدواسر يلعن عن فتح التسجيل في عدد من التخصصات
منطقة الرياض
 أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2%
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية: أرقام قياسية جديدة في إصابات كورونا عالميًا
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي: تركيا تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين
أبرز المواد
 الدوري الإسباني: إشبيلية يتعادل مع فياريال ويواصل إهدار النقاط
أبرز المواد
 رئيس شؤون الحرمين: قرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة واجب شرعي يحفظ للمسلمين أرواحهم
أبرز المواد
 الخميس القادم آخر موعد للتسجيل في برنامج “نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف”
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي: قرار المملكة بشأن حج هذا العام ضرورة ملحة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي: ميلان يتغلب على ليتشي برباعية
أبرز المواد
 وزير الأوقاف المصري: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يتسق مع مقصد الشريعة في الحفاظ على النفس
أبرز المواد
الأزهر يشيد بقرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بوصفه محققًا لمقاصد الشريعة

الأزهر يشيد بقرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بوصفه محققًا لمقاصد الشريعة

أبرز المواد
الإمارات: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يحافظ على جياة النَّاس أهم مقاصد الشرع الحنيف

الإمارات: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يحافظ على جياة النَّاس أهم مقاصد الشرع الحنيف

أبرز المواد
المعهد الصناعي الثانوي بوادي الدواسر يلعن عن فتح التسجيل في عدد من التخصصات

المعهد الصناعي الثانوي بوادي الدواسر يلعن عن فتح التسجيل في عدد من التخصصات

منطقة الرياض
أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2%

أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2%

أبرز المواد

الإمارات: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يحافظ على جياة النَّاس أهم مقاصد الشرع الحنيف

الإمارات: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يحافظ على جياة النَّاس أهم مقاصد الشرع الحنيف
http://almnatiq.net/?p=876913
المناطق - الرياض

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.
وأكد مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية أن قرار المملكة يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المبذولة للحد من انتشار المرض والمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم التي تعدَّ من أهم مقاصد شرعنا الحنيف؛ مشيراً إلى أن الله عزَّ وجلَّ ربط في القرآن الكريم عبادة الحج بالاستطاعة التي لا تتوفر في مثل هذه الظروف.
وقال البيان :” إنه وبعد التنسيق والتشاور مع وزارة الحج والعمرة في المملكة، أعلن مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات العربية المتحدة عدم المشاركة في موسم حج هذا العام 1441 هـ الموافق 2020 م وذلك بعد قرار المملكة اقتصار حج هذا الموسم على عدد محدود جدا من حجاج الداخل بسبب الظروف الراهنة التي رافقت انتشار فيروس كوفيد – 19 .

روابط ذات صلة

الأزهر يشيد بقرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بوصفه محققًا لمقاصد الشريعة

الأزهر يشيد بقرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بوصفه محققًا لمقاصد الشريعة
أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2%

أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2%
منظمة الصحة العالمية: أرقام قياسية جديدة في إصابات كورونا عالميًا

منظمة الصحة العالمية: أرقام قياسية جديدة في إصابات كورونا عالميًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*