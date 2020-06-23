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مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي.. ويعطل تتويج ليفربول

مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي.. ويعطل تتويج ليفربول
http://almnatiq.net/?p=876931
المناطق - الرياض

سجل كل من فيل فودن ورياض محرز ثنائية ليقودا مانشستر سيتي لفوز ساحق 5-صفر على ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين.

وأظهر مانشستر سيتي قوته بعد أن أجرى مدربه بيب غوارديولا 8 تغييرات على تشكيلته.

وبهذا الانتصار يتأخر سيتي، صاحب المركز الثاني، بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر قبل 8 مباريات على نهاية الموسم، ولن يستطيع فريق المدرب يورغن كلوب الآن حسم اللقب إذا انتصر على كريستال بالاس باستاد أنفيلد الأربعاء.

وإذا فاز مان سيتي خارج ملعبه على تشلسي، الخميس، فإن ليفربول قد يحسم لقبه الأول في الدوري في 30 عاما أمام فريق غوارديولا في مانشستر في الثاني من يوليو.

وفي مباراة الاثنين، لم يستطع شون دايك مدرب بيرنلي سوى وضع سبعة بدلاء من التسعة المتاحين أمامه، بينهم حارسان للمرمى، وغاب عن فريقه الذي يفتقر للخبرة أربعة لاعبين أساسيين لم يمددوا عقودهم.

وافتتح الموهوب فودن (20 عاما)، في مشاركته الرابعة فقط بالتشكيلة الأساسية هذا الموسم، التسجيل في الدقيقة 22 بتسديدة منخفضة في شباك الحارس نيك بوب بعد ركلة ركنية قصيرة.

وضاعف رياض محرز النتيجة بطريقة رائعة بعد أن وصلته تمريرة طويلة من فرناندينيو، ليراوغ دفاع بيرنلي قبل أن يهز الشباك.

وأصبحت النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد أن بن مي مدافع بيرنلي ارتكب مخالفة ضد سيرخيو أغويرو في المنطقة. ورغم أن المهاجم الأرجنتيني خرج مصابا نفذ محرز ركلة الجزاء بنجاح.

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