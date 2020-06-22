المعهد الصناعي الثانوي بوادي الدواسر يلعن عن فتح التسجيل في عدد من التخصصات

وادي الدواسر - فالح الدوسري

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بوادي الدواسر عن فتح باب القبول والتسجيل في عددٍ من تخصصات الدبلوم وبرامج الفصل التدريبي الواحد، وذلك اعتبارا من تاريخ 4 ذو القعدة ولمدة أسبوعين عبر بوابة القبول الموحد.

وأوضح مدير المعهد سالم الدوسري أن الدبلومات التي تم الإعلان عنها تشمل ( الحاسب الآلي ، والكهرباء الإنشائية ، و الإلكترونيات والميكانيكا العامة، مشيرًا إلى أن من أهم مزايا تلك الدبلومات أن يحصل المتدرب على مؤهل دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ، كما يحصل على قبول مباشر من الكليات التقنية ، إلى جانب مكافأة شهرية قدرها 800 ريال.

وأشار إلى أن برامج الفصل التدريبي الواحد صباحي تشمل ( الحاسب الآلي ، و الكهرباء الإنشائية وصيانة الجوال والميكانيكا العامة ) حيث يحصل المتدرب على عدد من المزايا، لافتًا إلى أن المعهد يوفر برامج مسائية في تخصصات الحاسب الآلي وميكانيكا السيارات برسوم رمزية لمدة فصل تدريبي واحد.