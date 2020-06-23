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93 جولة رقابية تغلق 6 صوالين حلاقة في مكة المكرمة

93 جولة رقابية تغلق 6 صوالين حلاقة في مكة المكرمة

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93 جولة رقابية تغلق 6 صوالين حلاقة في مكة المكرمة

93 جولة رقابية تغلق 6 صوالين حلاقة في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=876943
المناطق_مكة

نفذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية الجولات الرقابية المكثفة على فترتين الصباحية و المسائية، حيث استهدفت 93 صالون حلاقة رجالية، والتي عاودت نشاطها ، بعد قرار العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ، بهدف التأكد من تطبيقها للبروتوكولات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

أسفر عنها إغلاق (6) صوالين حلاقة رجالية منها (4) في نطاق بلدية الغزة الفرعية و (2) في نطاق بلدية الشرائع الفرعية وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على (3) منشآت مخالفة في الشرائع ،بسبب عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية.

من جانبه أكد مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي على جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، على ضرورة الالتزام و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، في الالتزام بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة.

داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة وكذلك صالونات التجميل النسائية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة، من خلال مركز البلاغات الموحد 940، أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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