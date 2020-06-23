الدمام…مشروع “نساج تاون” السكني يحقق مبيعات بنسبة 100٪

سجّل مشروع “نساج تاون” في مرحلته الأولى الواقع في ضاحية الواجهة بالدمام – أحد مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص – نسبة مبيعات بلغت 100٪، فيما وصلت نسبة الانجاز والتنفيذ الى نحو 95٪ إذ يوفر المشروع 674 وحدة سكنية، إضافة إلى مواقع مخصصة لعدد من المرافق الخدمية.

ويقع مشروع “نساج تاون” التابع لبرنامج “سكني” في ضاحية الواجهة بمدينة الدمام، ويضم 674 وحدة سكنية بثلاث نماذج مختلفة، على مساحة تتجاوز 190 ألف متر مربع، وبأسعار للوحدات تبدأ من 530 ألف ريال.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبد الله البريكان، أن المشروع وجد اقبالاً كبيراً من قبل المستفيدين من برنامج “سكني” حيث تم بيع الوحدات السكنية في المشروع بالكامل في مرحلته الأولى، مرجعاً ذلك إلى النماذج العصرية للوحدات وأسعارها المناسبة وسهولة اجراءات حجزها وشرائها تحت متابعة من وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج “سكني”.

وأضاف البريكان: “مشروع نساج تاون حظي بإعجاب المستفيدين وذلك نظير ما شاهدوه من سرعة في الإنجاز وجودة في التنفيذ ونمط الحياة الذي يلبي تطلعات الأسرة السعودية، كما أنه يوفر العديد من المواقع المخصصة للمرافق التعليمية والتجارية والترفيهية والصحية، وانعكس ذلك على الإقبال في المشروع الجديد “نساج تاون ٢” والذي يضم 1653 فيلا مستقلة كامتداد للنجاح في المرحلة الأولى، ونتاج التعاون المثمر والفاعل بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص في سبيل توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب”.

وأشار البريكان إلى مراعاة مشروع نساج تاون لأهمية أن يعيش المجتمع في بيئة إيجابية وجاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة، لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة الأسر السعودية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان مستمر في تسليم الوحدات السكنية للأسر المستفيدة ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -.