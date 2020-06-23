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اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة

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اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=876953
المناطق_واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من ( صنعاء ) باتجاه مدينة ( الرياض ) في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة، مبيناً أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) و (3) صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

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