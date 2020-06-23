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الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في بكين

الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في بكين
http://almnatiq.net/?p=876956
المناطق_وكالات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في العاصمة بكين، حيث تسبب تفشي الفيروس في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بالمدينة في إغلاق جديد بكثير من أنحاء العاصمة.

كما تم تسجيل تسع حالات لأشخاص قادمين من الخارج في أقاليم قانسو وجياجسو وشانشي، حسب السلطات الصحية.

وتم تأكيد 249 إصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي في بكين منذ أوائل الشهر الجاري.

ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، حيث أجرت اختبارات شاملة وأغلقت المدارس وفرضت إغلاقا في الأحياء ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

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