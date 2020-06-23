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أمين منطقة القصيم يدشن مبادرة (شتلات) لتعزيز المشاركة المجتمعية في زراعة الأحياء

أمين منطقة القصيم يدشن مبادرة (شتلات) لتعزيز المشاركة المجتمعية في زراعة الأحياء
http://almnatiq.net/?p=876968
المناطق_بريدة
دشن أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي مبادرة (شتلات) التي تقدمها أمانة منطقة القصيم عبر موقعها الإلكتروني لطلب الشتلات المنزلية بشكل مجاني. 
وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن هذه المبادرة تأتي إمتداداً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تحت عنوان (أرض القصيم خضراء)
وتستهدف مبادرة أمانة منطقة القصيم تعزيز المشاركة المجتمعية في نشر الغطاء النباتي داخل الأحياء السكنية ورفع مستوى الوعي ونشر ثقافة المساهمة البيئية ومكافحة التصحر، وقد أتاحت أمانة منطقة القصيم طلب الخدمة للمستفيدين عبر موقع الأمانة الإلكتروني واختيار الأنواع المناسبة وفق أعداد متنوعة من الأشجار والشجيرات وتحديد الموقع الجغرافي للمنزل.
كما أصدرت الأمانة للمستفيدين دليل تعريفي عن الخدمة يقدم معلومات شاملة حول أنواع الأشجار المتاحة و مزايا كل نوع .

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