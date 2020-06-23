احدث الأخبار

مصادرة كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بمشغل نسائي في بريدة
أبرز المواد
 إنقاذ سيدة وجنينها في تعاون مشترك بين مستشفى المجمعة والأمير محمد بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 المكسيك: عصابة تداهم قرية وتعذب 13 رجلا وامرأتين وتحرقهم أحياء
أبرز المواد
 “أبل” تزوّد آيفون بـ”سلاح سرّي” ضدّ السرقة
أبرز المواد
 أمين منطقة القصيم يدشن مبادرة (شتلات) لتعزيز المشاركة المجتمعية في زراعة الأحياء
أبرز المواد
 أمانة منطقة الجوف تعيد الطاقة التشغيلية لإنارة الشوارع الى نسبة تشغيل 100 %
أبرز المواد
 انخفاض أسعار النفط.. و”برنت” يصل إلى 42.95 دولار للبرميل
أبرز المواد
 خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 ترمب يعلن استمرار الاتفاق التجاري مع الصين
أبرز المواد
 إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 9 ملايين
أبرز المواد
 المؤسسة العامة للصناعات العسكرية تعلن بدء التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية
أبرز المواد
 93 جولة رقابية تغلق 6 صوالين حلاقة في مكة المكرمة
أبرز المواد
مصادرة كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بمشغل نسائي في بريدة

مصادرة كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بمشغل نسائي في بريدة

أبرز المواد
إنقاذ سيدة وجنينها في تعاون مشترك بين مستشفى المجمعة والأمير محمد بن عبدالعزيز

إنقاذ سيدة وجنينها في تعاون مشترك بين مستشفى المجمعة والأمير محمد بن عبدالعزيز

أبرز المواد
المكسيك: عصابة تداهم قرية وتعذب 13 رجلا وامرأتين وتحرقهم أحياء

المكسيك: عصابة تداهم قرية وتعذب 13 رجلا وامرأتين وتحرقهم أحياء

أبرز المواد
“أبل” تزوّد آيفون بـ”سلاح سرّي” ضدّ السرقة

“أبل” تزوّد آيفون بـ”سلاح سرّي” ضدّ السرقة

أبرز المواد

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=876974
المناطق_واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 12 قاضيًا من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وتعيين تسعة قضاة على درجة (ملازم قضائي).
وأكد معاليه، أن هذا الأمر الملكي، يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقّق – بإذن الله – الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خلال ما يوليانه من عناية كبيرة بمرفق قضاء ديوان المظالم سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.

روابط ذات صلة

مصادرة كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بمشغل نسائي في بريدة

مصادرة كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بمشغل نسائي في بريدة
إنقاذ سيدة وجنينها في تعاون مشترك بين مستشفى المجمعة والأمير محمد بن عبدالعزيز

إنقاذ سيدة وجنينها في تعاون مشترك بين مستشفى المجمعة والأمير محمد بن عبدالعزيز
المكسيك: عصابة تداهم قرية وتعذب 13 رجلا وامرأتين وتحرقهم أحياء

المكسيك: عصابة تداهم قرية وتعذب 13 رجلا وامرأتين وتحرقهم أحياء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*