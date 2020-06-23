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انخفاض أسعار النفط.. و”برنت” يصل إلى 42.95 دولار للبرميل

انخفاض أسعار النفط.. و”برنت” يصل إلى 42.95 دولار للبرميل
http://almnatiq.net/?p=876977
المناطق_وكالات

عادت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى الانخفاض مجدداً بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أمس مع استمرار تخفيف إجراءات العزل على خلفية انحسار جائحة كورونا في مناطق متفرقة من العالم.

وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 0.3% إلى 42.95 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.52% إلى 40.52 دولار للبرميل.

ووفق “روسيا اليوم” كانت أسعار النفط قد صعدت أمس بنسبة 2% – 3%، لكن اليوم حالة من الحذر تسود الأسواق بعدما قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، إن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين “انتهت”.

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