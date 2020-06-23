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أمانة منطقة الجوف تعيد الطاقة التشغيلية لإنارة الشوارع الى نسبة تشغيل 100 %

أمانة منطقة الجوف تعيد الطاقة التشغيلية لإنارة الشوارع الى نسبة تشغيل 100 %
http://almnatiq.net/?p=876979
المناطق_محمد الحسن

أعادت أمانة منطقة الجوف ممثله بوكالة الصيانة والتشغيل، الطاقة التشغيلية لإنارة الشوارع الى نسبة تشغيل 100% بعد أن تم تخفيضها بنسبة 50% خلال فترة منع التجول المؤقت، بسبب جائحة كورونا .

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، أن التخفيض خلال تلك الفترة تم من خلاله توفير 1,229,760 كيلو وات من الطاقة الكهربائية التي كانت تستخدم لتشغيل إضاءة أكثر من 12000 وحدة إضاءة في الطرق والمتنزهات والميادين العامة.
واضاف المهندس الشرعان ، أن خطوة خفض الاستهلاك كانت بتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية ” ترشيد استهلاك الطاقة ” أثناء ساعات منع التجول في الأمانات والبلديات كافة حرصاً على ضرورة الحفاظ على البيئة والسعي لترسيخ معايير متفوقة في هذا المجال والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة، وللحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد الطبيعية من خلال الخطة التي نفذتها أمانة المنطقة وأسهمت في توفير معدلات من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية .

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