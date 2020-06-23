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“أبل” تزوّد آيفون بـ”سلاح سرّي” ضدّ السرقة

“أبل” تزوّد آيفون بـ”سلاح سرّي” ضدّ السرقة
http://almnatiq.net/?p=876980
المناطق_وكالات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “أبل” الأمريكية زوّدت هواتفها “آيفون” بما وصفته بـ”السلاح السرّي” الذي سيمنع سرقة تلك الهواتف بصورة كبيرة.

وتطرق موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، إلى أن ذلك السلاح ظهر بصورة جديدة في تحديث نظام تشغيل هواتف “آيفون” المعروف باسم “آي أو إس 14”.

ويسمح نظام التشغيل الجديد لأول مرة بتفعيل خاصية “تعقب هاتفي” مع أكثر من جهاز مرتبط بالمستخدم، ويتيح العثور على أجهزة تابعة لجهات خارجية.

أشارت “أبل” إلى أن هذا سيخضع لرقابة محددة، حتى لا تستغل تلك التقنية بصورة غير قانونية من البعض.

ومن المتوقع أن تكون تلك الميزة متاحة لجميع مستخدمي “آيفون” في نهاية العام الجاري 2020.

ولكن قد يدخل هذا التحديث “أبل” في مشكلات قانونية وقضائية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي سبق أن اشتكى من أن تطبيق “تعقب هاتفي” به أذونات افتراضية أوسع من تطبيقات التتبع المماثلة.

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