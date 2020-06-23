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إنقاذ سيدة وجنينها في تعاون مشترك بين مستشفى المجمعة والأمير محمد بن عبدالعزيز

إنقاذ سيدة وجنينها في تعاون مشترك بين مستشفى المجمعة والأمير محمد بن عبدالعزيز

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إنقاذ سيدة وجنينها في تعاون مشترك بين مستشفى المجمعة والأمير محمد بن عبدالعزيز

إنقاذ سيدة وجنينها في تعاون مشترك بين مستشفى المجمعة والأمير محمد بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=876983
المناطق_فلاج الشعيفاني 
في إنجاز  طبي   مشترك بين مستشفى الملك خالد  بمحافظة المجمعة ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض في إنقاذ مريضة باستخدام (جهاز الإيكمو) أحد التقنيات المتقدمة للحفاظ على عمل الرئتين والقلب مما نتج عنه استقرار حالة المريضة واجتيازها للمرحلة الحرجة التي كانت تعاني منها ثم نقلها إلى مدينة الملك فهد الطبية لاستكمال الخطة العلاجية.
وكانت مريضة “سعودية الجنسية ” في الأسابيع الأخيرة من فترة الحمل، قد حضرت إلى مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة يوم الثلاثاء الماضي تعاني من الآم في أسفل البطن مع وجود أعراض اضطراب لدى الجنين وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة العلميات حيث أجريت لها عملية ولادة “قيصرية” ناجحة ولله الحمد، وبصورة مفاجئة في اليوم التالي للعملية عانت المريضة من  ضيق في التنفس وانخفاض حاد في ضغط الدم وعلى الفور تم إسعافها ونقلت إلى غرفة العمليات للكشف عن وجود نزيف أو مضاعفات وقد تبين عدم وجود أي مضاعفات ناتجة عن العملية الجراحية، مما استدعى نقلها إلى العناية المركزة والتنسيق بشكل عاجل مع فريق التدخل السريع التابع لوزارة الصحة وتم ارسال فريق طبي من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض الى مستشفى الملك خالد بالمجمعة وتم تركيب (جهاز الإيكمو) الذي أسهم بعد توفيق الله في استقرار حالة المريضة.
ومن جانبه قدم مدير مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة  الدكتور خالد القحطاني شكره وتقديره للفرق الطبية التي شاركت في هذا الإنجاز الطبي الذي يأتي استمراراً لما توليه حكومة المملكة العربية السعودية من اهتمام في دعم القطاع الصحي.

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