ارتفاع بإصابات كورونا في الصين.. والبؤرة “كما هي”

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http://almnatiq.net/?p=877018
المناطق - الرياض

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 يونيو، منها 13 في العاصمة بكين.

وكانت الصين قد سجلت 18 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم، منها 9 في بكين، التي كانت بؤرة الانتشار الجديد للمرض.

وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة، وتكثف الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس، بعد سلسلة من الإصابات المحلية على مدار أيام.

وتم تسجيل 7 حالات جديدة حاملة للمرض من دون ظهور أعراض، وهو عدد الحالات ذاته المسجل قبل يوم.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس من دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

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