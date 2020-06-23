احدث الأخبار

كورونا في الولايات المتحدة.. بشرى “الرقم الأقل” تنقشع سريعا
أبرز المواد
 مصر تُرحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن
أبرز المواد
 قبل أوانه.. توقعات إيجابية بشأن لقاح سانوفي المضاد لكورونا
أبرز المواد
 وزيرا الحج والعمرة والصحة : المملكةُ حريصةٌ على سلامة الحجاج والحفاظ على الأمن الصحي العالمي
أبرز المواد
 عقب مرض ابنته.. عالم يبتكر لقاحاً أنقذ البشر
أبرز المواد
 ضغوط أمريكية لوقف النار في ليبيا
أبرز المواد
 مرتزقة أردوغان.. تحذير دولي من “التجنيد المسموم” في ليبيا
أبرز المواد
 ريمديسفير.. إنتاج مضاعف لدواء كورونا وطريقة سهلة جدا للتناول
أبرز المواد
 ماكرون: تركيا تلعب لعبة خطرة في ليبيا والناتو في حالة موت سريري
أبرز المواد
 مصادرة كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بمشغل نسائي في بريدة
أبرز المواد
 إنقاذ سيدة وجنينها في تعاون مشترك بين مستشفى المجمعة والأمير محمد بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 المكسيك: عصابة تداهم قرية وتعذب 13 رجلا وامرأتين وتحرقهم أحياء
أبرز المواد
كورونا في الولايات المتحدة.. بشرى “الرقم الأقل” تنقشع سريعا

كورونا في الولايات المتحدة.. بشرى “الرقم الأقل” تنقشع سريعا

أبرز المواد
مصر تُرحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

مصر تُرحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

أبرز المواد
قبل أوانه.. توقعات إيجابية بشأن لقاح سانوفي المضاد لكورونا

قبل أوانه.. توقعات إيجابية بشأن لقاح سانوفي المضاد لكورونا

أبرز المواد
وزيرا الحج والعمرة والصحة : المملكةُ حريصةٌ على سلامة الحجاج والحفاظ على الأمن الصحي العالمي

وزيرا الحج والعمرة والصحة : المملكةُ حريصةٌ على سلامة الحجاج والحفاظ على الأمن الصحي العالمي

أبرز المواد

كورونا في الولايات المتحدة.. بشرى “الرقم الأقل” تنقشع سريعا

كورونا في الولايات المتحدة.. بشرى “الرقم الأقل” تنقشع سريعا
http://almnatiq.net/?p=877023
المناطق - الرياض

سجلت الولايات المتحدة مساء الاثنين 425 حالة وفاة إضافية ناجمة عن “كوفيد 19” خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة في هذا البلد 120 ألف وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز”.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن العدد الإجمالي لضحايا الجائحة تخطى 120 ألفا من أصل 2.31 مليون مصاب (أعلن شفاء 640 ألفا منهم).

والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة “كوفيد 19″، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكانت الولايات المتحدة سجلت مساء الأحد 305 وفيات بالفيروس خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة ضحايا يومية منذ أشهر، لكن هذا التراجع لا يعني بالضرورة أن الوباء آخذ في الانحسار لأن الانخفاض في أعداد الوفيات يرجع في العادة إلى آلية حصول “جونز هوبكنز” على البيانات من السلطات الصحية المحلية التي لا تكون في العادة مكتملة في نهاية الأسبوع، ولا في أول يوم عمل في الأسبوع الجديد.

وبعدما كانتا البؤرة الأساسية لـ”كوفيد 19″ في الولايات المتحدة، نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على الوباء الذي انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب، وبات يتفشى بوتيرة متسارعة في حوالى 20 ولاية أبرزها فلوريدا.

روابط ذات صلة

مصر تُرحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن

مصر تُرحب بالاستجابة لطلب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن
قبل أوانه.. توقعات إيجابية بشأن لقاح سانوفي المضاد لكورونا

قبل أوانه.. توقعات إيجابية بشأن لقاح سانوفي المضاد لكورونا
وزيرا الحج والعمرة والصحة : المملكةُ حريصةٌ على سلامة الحجاج والحفاظ على الأمن الصحي العالمي

وزيرا الحج والعمرة والصحة : المملكةُ حريصةٌ على سلامة الحجاج والحفاظ على الأمن الصحي العالمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*