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أمير تبوك : ماقام به العاملين في القطاعات الصحية والأمنية والخدمية لمواجهة جائحة كورونا ملحمة وطنية تسجل لهم

أمير تبوك : ماقام به العاملين في القطاعات الصحية والأمنية والخدمية لمواجهة جائحة كورونا ملحمة وطنية تسجل لهم

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مدني بريدة يخمد حريقاً شب بثلاث محلات مفروشات بالجردة

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أمير تبوك : ماقام به العاملين في القطاعات الصحية والأمنية والخدمية لمواجهة جائحة كورونا ملحمة وطنية تسجل لهم

أمير تبوك : ماقام به العاملين في القطاعات الصحية والأمنية والخدمية لمواجهة جائحة كورونا ملحمة وطنية تسجل لهم
http://almnatiq.net/?p=877025

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي أمس, رؤساء المحاكم , والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بالمنطقة.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع منوهاً بالجهود التي قدمتها الدولة وماصدر من توجيهات وأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم مثمناً سموه جهود جميع القطاعات بمنطقة تبوك الصحية والأمنية والخدمية مؤكداً سموه بأن ماقام به العاملين في هذه القطاعات هو ملحمة وطنية تسجل لهم ، لما بذلوا من جهود كبيرة على مدار الساعة ، واضعين أرواحهم على أكفهم في تعزيز وتفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .
وتطرق سموه خلال حديثه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات سائلاً الله- سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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