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بلدية الخفجي تُزيل 14 حوش مخالف لأنظمة البيع وتصادر 155 شبك حديدي

بلدية الخفجي تُزيل 14 حوش مخالف لأنظمة البيع وتصادر 155 شبك حديدي
http://almnatiq.net/?p=877026
الخفجي - المناطق

أسهمت جهود بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة الرقابة الصحية من خلال الحملة الرقابية الميدانية التي نفذتها على الباعة المتجولين المخالفين، والتي نتج عنها إزالة (14) حوش مخالف لأنظمة البيع مع مصادرة عدد (155) شبك حديدي وأعمدة وعدد 38 من أحواض الأعلاف، وأيضاً مصادرة عدد 2 من الخيام وعدد 6 طاولات خشبية، وتم منعهم مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم مزاولة البيع العشوائي مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين لأنظمة البيع لجميع الباعة المتجولين المخالفين.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، استمرار الحملة بشكل أسبوعي، حيث قام قسم النظافة والحركة بالبلدية بمشاركة الجهات الأمنية بعمل مسح كامل أمام مسلخ المحافظة وحدودها والتي تمارس البيع العشوائي ببيع الأغنام بأحواش غنم غير مرخصه من قبل البلدية

وقال أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية الخاصة بتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت، حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مهيبا بهم الابلاغ عن المخالفين من خلال مركز 940 .

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