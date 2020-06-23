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رضا المستفيدين بالشرقية يشرع في عرض التقارير التي أعدها للبلديات بمدن ومحافظات المنطقة

رضا المستفيدين بالشرقية يشرع في عرض التقارير التي أعدها للبلديات بمدن ومحافظات المنطقة

المنطقة الشرقية

رضا المستفيدين بالشرقية يشرع في عرض التقارير التي أعدها للبلديات بمدن ومحافظات المنطقة

رضا المستفيدين بالشرقية يشرع في عرض التقارير التي أعدها للبلديات بمدن ومحافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=877027
الدمام - المناطق

أشار رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، إلى توجيه فريق الدعم الاستشاري للمشروع بالتنسيق مع مسئولي البلديات بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية لعرض ومناقشة نتائج التقارير التي أعدها المشروع وسبق تسليمها لتلك الجهات والخاصة بقياس نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات من خدماتها، بعد أن استخلصها المشروع مؤخراً عبر رصد أراء أكثر من “2800 ” مستفيد ومستفيدة في المسح الميداني، فضلاً عن توجيه سموه للفريق بالعمل على تقديم الدعم الاستشاري لتنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير ووضع فرص التحسين لها لتنفيذها بتلك الجهات وبما يضمن تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين والتي ينشدها المشروع كشريك استراتيجي مع الاجهزة الحكومية بالمنطقة.
وفي السياق ذاته تقدم رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، بالشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس المشروع (حفظهم الله)، على دعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، والشكر موصول لأعضاء اللجنة العليا للمشروع، ولجميع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ولمنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقاً لما خطط له.

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