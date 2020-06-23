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أمانة الاحساء .. رصد 341 منشأة مُخالفة للاشتراطات الصحية والاحترازية

أمانة الاحساء .. رصد 341 منشأة مُخالفة للاشتراطات الصحية والاحترازية
http://almnatiq.net/?p=877033
الاحساء - المناطق

أبان المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن انه وامتداداً لجهود الامانة ممثلة في بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية لمنشأت الصحة العامة تم مصادرة واتلاف 3.2 أطنان ” 3213 كيلوغرام ” من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال أسبوعين في مدينتي المبرز والعيون ، كماتم تحرير 341 مخالفة للاشتراطات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، وتنفيذ حوالي 1000 جولة للمتابعة والرقابة الصحية ، مشيراً الى رصد ملاحظات عدة متعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة انشطة الصحة العامة من بينها ( تدني مستوى النظافة العامة ، اغذية مجهولة المصدر اوغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، عدم التقيد بإرتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين ، تخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ، مخالفة التدابير الصحية والمهنية) ، لافتاً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية .​
وأضاف بووشل .. خطط أمانة الاحساء الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد “COVID19” متواصلة تعزيزاً لدور القطاع البلدي وتحقيقاً للسلامة المجتمعية ، إضافةً الى استمرارية تنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الاطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن ، بالإضافة الى تكثيف الجولات الرقابية على محال الحلاقة ومراكز التجميل النسائية والمطاعم والمقاهي للتأكيد على تطبيق وإنفاذ الإجراءات والاحترازات والتقيد بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بكل نشاط على حدا لمواجهة ومنع انتشار الفايروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .​

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