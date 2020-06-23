بلدية رأس تنورة: زيارة 40 صالون حلاقة ومركز تجميل نسائي خلال يومين

راس تنورة - المناطق

تمكنت الفرق التفتيشية في بلدية محافظة رأس تنورة من زيارة ٤٠ صالون حلاقة خلال اليومين الماضيين، تمت من خلالها توعية وتوجيه العاملين بالبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها والعمل بها خلال لصالونات الحلاقة، وإغلاق غير الملتزمة بالتعليمات الاحترازية مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وحول ما يجب على العاملين أن يتم تقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد مع الاقتصار على خدمات قص الشعر وحلاقة الذقن دون الخدمات الأخرى كتنظيف البشرة وخلافها.

وشددت بلدية محافظة رأس تنورة على محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائي بعد السماح بمزاولة الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة لكل نشاط تجاري ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامة والقفازات وتوفير عبوات التعقيم والتطهير.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني، أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة منذ صباح يوم الأحد الماضي للتأكد من التزامها ببروتوكولات الإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم البدء بتطبيق خطة شاملة للرقابة على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تفعيل كافة وسائل الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ودعا في الوقت نفسه المواطنين الى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والإبلاغ عن المخالفات وعدم الملتزمين بالإجراءات الوقائية من قبل المنشآت من خلال مركز 940.