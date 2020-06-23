مدني بريدة يخمد حريقاً شب بثلاث محلات مفروشات بالجردة

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باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة حادث احتراق ثلاثة محلات مفروشات تقع وسط مدينة بريدة ( الجردة ) .. وذكر المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان مركز التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمدينة بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة ( 8:52 ) من صباح هذا اليوم الثلاثاء فتمت مباشرة الحريق واخماده وتنفيذ الجانب الوقائي دون اصابات ولله الحمد .. واضاف العقيد اباالخيل ان مساحة المحلات الكلية تقدر بـ 1000م وتحتوي على مجموعة من المفروشات واسرة اسفنج وخشب .. ولاتزال اجراءات التحقيق مستمرة للتأكد من سبب الحريق