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40 زيارة تفتيشية لصالونات حلاقة رجالية ومراكز تجميل نسائية برأس تنورة

40 زيارة تفتيشية لصالونات حلاقة رجالية ومراكز تجميل نسائية برأس تنورة
http://almnatiq.net/?p=877053
المناطق _ رأس تنورة

نفذت أمانة الشرقية خلال اليومين الماضيين 40 زيارة تفتيشية لصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز تجميل نسائية بمحافظة رأس تنورة.
ونتج عن الزيارات إغلاق محال غير ملتزمة بالتعليمات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، التي تتطلب توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، واستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد.
وأكدت الأمانة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة لكل نشاط تجاري.

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