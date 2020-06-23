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رئيس مركز قوز الجعافرة ” النعمي ” يتفقد سوق النفع العام والواجهة البحرية وعددا من المشاريع بالمركز

رئيس مركز قوز الجعافرة ” النعمي ” يتفقد سوق النفع العام والواجهة البحرية وعددا من المشاريع بالمركز
http://almnatiq.net/?p=877072
القوز _ فضه عطيف

قام رئيس مركز قوز الجعافرة أ. محمد بن احمد النعمي يرافقه رئيس البلدية المهندس عائض بن علي المحزري بجولة تفقدية ميدانية اليوم على عددا من المواقع والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمركز ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، بمتابعة المشاريع التي تخدم ابناء المركز ومختلف القرى التابعة لها ، وشملت الجولة مشروع مبنى السوق والنفع العام وتابع اهم العوائق والصعوبات التي تواجه عمله.
كما شملت الجولة الاطلاع على مشروع المنطقة الصناعية ، إضافة إلى مشروع حديقة وملعب القوز وتم الوقوف خلال الجولة على الواجهة البحرية وجرى اتخاذ الاجراءات والتوصيات اللازمة حيال هذه المشاريع ، وشدد النعمي على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بمختلف المواقع وتنفيذ المشروعات بأسرع وقت لخدمة المواطن والمقيم.

 

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