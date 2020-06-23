خلال اليومين الماضيين على مستوى المنطقة أمانة القصيم تضبط (56) مخالفة على صالونات الحلاقة والمشاغل وتصادر (200) كجم من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

المناطق _ بريدة

ضبطت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال اليومين الماضيين (56) مخالفة على صالونات الحلاقة و مشاغل التزيين النسائية على مستوى منطقة القصيم، جاء ذلك أثر جولات رقابية مكثفة تقوم بها أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية المحددة لهذه المرحلة ضمن أعمال مكافحة فيروس كورونا.

و تضمنت المخالفات إغلاق عدد (2) صالون رجالي و إصدار (16) مخالفة و(38) تعهد ، وتواصل الفرق الرقابية متابعة الأعمال التصحيحية لكافة الصالونات المخالفة.

كما أغلقت البلدية النسائية الفرعية بمدينة بريدة مستودع مخالف تابع لأحد المشاغل النسائية بمدينة بريدة ومصادرة (200) كيلو من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، تم ضبطها من خلال جولات العمل الرقابية للبلدية النسائية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية .