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غرفة القصيم تطلق استبيان لدراسة جدوى وكفاءة النظام الافتراضي عن بعد

غرفة القصيم تطلق استبيان لدراسة جدوى وكفاءة النظام الافتراضي عن بعد

منطقة القصيم
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غرفة القصيم تطلق استبيان لدراسة جدوى وكفاءة النظام الافتراضي عن بعد

غرفة القصيم تطلق استبيان لدراسة جدوى وكفاءة النظام الافتراضي عن بعد
http://almnatiq.net/?p=877083
المناطق _ بريدة

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم استبيان لدراسة جدوى وكفاءة النظام الافتراضي عن بعد وذلك لدراسة ورصد مرئيات كافة المستفيدين من النظام عن بعد ومدى رضائهم عن الخدمات الافتراضية المقدمة لهم.
الأستاذ: سليمان القفاري أكد أن هذه الاستبانة تأتي ضمن أهداف الغرفة لتعزيز التواصل مع شركاء النجاح واستطلاع أراء المستفيدين من البرامج واللقاءات الافتراضية التي تنفذها الغرفة، والسعي لتطويرها مستقبلاً لضمان إيصال أفضل الخدمات لكافة مشتركيها وفئات المجتمع، وذلك تماشياً مع الظروف الراهنة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
مبيناً القفاري أن الاستبانة تشمل 12 محوراً من أهمها تحليل ومعرفة الصعوبات والتحديات التي تواجه المستفيدين من اللقاءات والبرامج الافتراضية إضافةً إلى معرفة جودة الخدمة المقدمة وقياس مدى الرضى وإمكانية الاعتماد على البرامج الافتراضية في المستقبل القريب.
الجدير أن غرفة القصيم تخطت حاجز الـ 15 ألف مستفيد من برامجها الافتراضية أثناء فترة جائحة كورونا ولاتزال تمضي بتقديم كافة خدماتها وبرامجها إلكترونياً.

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