“إعمار اليمن” يدعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه في حضرموت

المناطق _ حضرموت

يدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، عبر مشاريع تنموية حيوية في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، إلى جانب الاصحاح البيئي، وجاءت هذه المشاريع بعد زيارات ميدانية لمختصي البرنامج في المحافظة، وعقد عدة لقاءات مع السلطة المحلية في المحافظة ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، وتم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

توسع في التنمية

وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حضرموت المهندس عبدالله باسليمان، أن البرنامج يدعم قطاع التعليم في المحافظة عبر إنشاء مدرستين جديدتين في المكلا و سيئون، بالإضافة إلى العمل على تصنيع 100 قارب صيد بمحركاتها الحديثة سيتم توزيعها على أهالي المحافظة.

جهود لمكافحة الجائحة العالمية

ولأجل صحة الإنسان في المحافظة أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، جاءت الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، وصندوق النظافة والتحسين.

وتمثلت الحملة بالتعقيم فيما شملت الأسواق وأماكن التجمعات بمادة الكلور المخفف وبمعدات عالية الجودة كإجراء احترازي من فايروس كورونا المستجد.

واستفاد من الحملة أكثر من 1000000 مستفيد، والتي تمت عبر 30 يوم عمل، وبمشاركة 150 عامل رش، و50 وسيلة نقل، و50 مضخة رش، في 12 مديرية.

وتهدف الحملة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ كافة وسائل السلامة لمنع أي عدوى محتملة، من خلال تعزيز الحملة من وسائل التثقيف والتوعية للمواطنين، بالشراكة مع عدة جهات يمنية، إضافة إلى دعم مركز المعالجة لحالات فيروس كورونا في المحافظة.

دعم النظام الصحي

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً للقطاع الصحي في المحافظة من خلال توفير 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، شملت مستشفى مديرية حجر، مستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.

وستساهم مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين خدمات المنشآت الصحية، وتسهيل الوصول للرعاية الصحية الطارئة للمناطق الريفية، وتعزيز التغيير الايجابي داخل المجتمع.

سد احتياج المياه العذبة

استفاد قطاع المياه في المحافظة من مشروع توفير صهاريج نقل المياه، والتي تتمثل أهميتها في توفير المياه العذبة للمواطنين وسد الاحتياج لها، ووفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 6 صهاريج لنقل المياه في سيئون.

دعم للكهرباء والطاقة

وحظي قطاع الطاقة في المحافظة بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقديم 30 ألف طن من المشتقات النفطية لميناء المكلا ساهمت في تشغيل محطات الكهرباء في المحافظة على مدار الساعة شملت 13 ألف طن من مادة المازوت و17 ألف طن من الديزل.

التعليم

ووضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن – مؤخراً – حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة نموذجية تضم 9 فصول في مدينة سيئون لأجل منح فرص التعليم الجيد لـ 330 طالب وطالبة، وتم بناؤها على مساحة 1200 متر مربع، وستحتوي على 162 طاولة ومقعد دراسي، و3 مكاتب إدارية، ومختبر، وملعب.

دعم السلامة الجوية

وفي مجال السلامة الجوية ودعما لمطار سيئون الدولي فقد وفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة الجوية، وذلك عبر تقديم سيارة إسعاف مجهزة بكافة التجهيزات الطبية والاسعافية، تتكون من كابينة معزولة عن ما يضر المريض، ومزودة بنظام تكييف، ومقياس ضغط الدم، وأسطوانة الأكسجين، وكرسي، وسرير متحرك، وجهاز شفط طبي متنقل، وجهاز تنفس اصطناعي متنقل، ومزيل الرجفان الخارجي الآلي، والنقالة.