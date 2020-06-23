غرفة القصيم تسخر إمكانياتها لخدمة 24 ألف منتسب

المناطق _ بريدة

نفذت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم أثناء فترة جائحة كورونا المستجد حزمة من البرامج التقنية والإلكترونية التي أسهمت في تسهيل أعمالها وخدماتها المقدمة لمنتسبيها في فرعها الرئيس بمدينة بريدة وأفرعها بمحافظات المذنب والبدائع والأسياح وعيون الجواء.

نائب أمين عام الغرفة الأستاذ: سليمان البديوي أكد أن غرفة القصيم تسعى لمواكبة التطورات والتحولات التقنية وذلك من خلال تحويل كافة إجراءاتها وأعمالها إلكترونياً بهدف التسهيل والتيسير لمنتسبي الغرفة من رجال وسيدات الأعمال وتحقيقاً للتطلعات والرؤى المنشودة.

مشيراً البديوي إلى أن الغرفة تمتلك كوادر بشرية قادرة على تلبية ما تطلبه المرحلة خدمةً للمنتسبين وبلورة أهداف ورؤى الغرفة حيث تم تشكيل وإنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة سير كافة أعمال وخدمات الغرفة ومن ضمنها التصاديق الإلكترونية وضمان خدمة المنتسبين عن بعد على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع واستقبال استفساراتهم عبر كافة وسائل الاتصال المتاحة.

مبيناً أنه تم معالجة أكثر من 12 ألف طلب إلكتروني خلال 90 يوماً منذ بدء الجائحة حتى الأن.