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نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=877098
المناطق _ الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري.
منوهاً سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على تفعيل دور المجالس البلدية في التنمية المحلية، ومواكبتها لمتطلبات المرحلة الحالية، مؤكداً سموه ضرورة تعزيز الجهود التواصلية للمجلس، والاستفادة من التقنية في رصد الملاحظات والمرئيات على أداء المجلس والبلديات التابعة، والعمل على تحسين الأداء، وتطوير المبادرات المعنية بتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، واطلع سموه على تقرير عن جهود وأعمال المجلس منذ بداية العام المالي الحالي، مشيداً سموه بهذه الجهود، متمنياً لمنسوبي المجلس التوفيق.
من جهته عبر رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمها المتواصل لجهود المجلس، وحرصهما على تفعيل الدور التنموي للمجلس، وتعزيز شراكته مع مختلف القطاعات.

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