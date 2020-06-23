احدث الأخبار

فاطمة السالمية: المشاركة في” سينيمانا” من خلال صفحته بالفيس بوك حتى 30 الجاري
منطقة تبوك
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 غرفة القصيم تسخر إمكانياتها لخدمة 24 ألف منتسب
منطقة القصيم
 “إعمار اليمن” يدعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه في حضرموت
أبرز المواد
 أمير الشرقية : المجالس البلدية شريك هام في تحقيق رؤية المملكة وتحقيق التنمية الشاملة
المنطقة الشرقية
 غرفة القصيم تطلق استبيان لدراسة جدوى وكفاءة النظام الافتراضي عن بعد
منطقة القصيم
 أمانة القصيم تضبط (56) مخالفة على صالونات الحلاقة والمشاغل وتصادر (200) كجم من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر
منطقة القصيم
 رئيس مركز قوز الجعافرة ” النعمي ” يتفقد سوق النفع العام والواجهة البحرية وعددا من المشاريع بالمركز
منطقة جازان
 ‏سمو أمير ⁧‫جازان‬⁩ يتسلّم تقريراً عن منجزات وأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة..
أبرز المواد
 الصين تعلن نجاح التجارب السريرية للقاح منتظر لكورونا بنسبة 100%
أبرز المواد
 رئيس مَجْمع الفقه الإسلامي السوداني: قرار إقامة الحج بعدد محدود يدّل على وعي المملكة بخطورة فيروس كورونا
أبرز المواد
 40 زيارة تفتيشية لصالونات حلاقة رجالية ومراكز تجميل نسائية برأس تنورة
المنطقة الشرقية
فاطمة السالمية: المشاركة في” سينيمانا” من خلال صفحته بالفيس بوك حتى 30 الجاري

فاطمة السالمية: المشاركة في” سينيمانا” من خلال صفحته بالفيس بوك حتى 30 الجاري

منطقة تبوك
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية

أبرز المواد
غرفة القصيم تسخر إمكانياتها لخدمة 24 ألف منتسب

غرفة القصيم تسخر إمكانياتها لخدمة 24 ألف منتسب

منطقة القصيم
“إعمار اليمن” يدعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه في حضرموت

“إعمار اليمن” يدعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه في حضرموت

أبرز المواد

فاطمة السالمية: المشاركة في” سينيمانا” من خلال صفحته بالفيس بوك حتى 30 الجاري

فاطمة السالمية: المشاركة في” سينيمانا” من خلال صفحته بالفيس بوك حتى 30 الجاري
http://almnatiq.net/?p=877101
أملج _ فايز السميري

أكدت المدير الفني لمهرجان ” سينيمانا للفيلم العربي” فاطمة السالمية ان المهرجان الذي ينظمه الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال فرعه بسلطنة عمان عبر المنصة الالكترونية يعتبر نافذة لإظهار الإبداعات والأفكار السينمائية في ظل الاوضاع الراهنة بعد انتشار جائحة كورونا وذلك لابراز جهود الصفوف الاولى لمكافحته بالاضافة الى دور الاسر في توعية ابنائهم بمخاطر هذا الوباء.

وثمنت السالمية خطوة الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال فرعه بسلطنة عمان بايجاد مهرجان سينمائي عبر المنصة الالكترونية بعد ان تعطلت كافة الملتقيات والمهرجانات السينمائية في جميع دول العالم بسبب هذه الجائحة.
واشارت المدير الفنيللمهرجان فاطمة السالمية ان باب المشاركة لا يزال مفتوحًا حتى 30 يونيو الجاري ، منوهة ان ادارة المهرجان تلقت الكثر
الافلام من جميع الدول العربية متنوعة منها الافلام الروائية القصيرة وافلام كارتون وافلام تحريك ومجموعة افلام تطوعية كلها تتماشى مع اهداف وفكرة المهرجان ، مشيرة ان المشاركة تتم في المهرجان من خلال التسجيل على الرابط وملء جميع معلومات الفيلم وذلك على صفحة مهرجان سينيمانا بالفيس بوك.

وذكرت ان المهرجان يقدم 6 جوائز قيمة للافلام الروائية والوثائقية والتحريك واعمال التطوع.

روابط ذات صلة

أمير تبوك : ماقام به العاملين في القطاعات الصحية والأمنية والخدمية لمواجهة جائحة كورونا ملحمة وطنية تسجل لهم

أمير تبوك : ماقام به العاملين في القطاعات الصحية والأمنية والخدمية لمواجهة جائحة كورونا ملحمة وطنية تسجل لهم
“نيوم” راعية رئيسة لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي

“نيوم” راعية رئيسة لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي
أمير تبوك يسلم الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات في نيوم

أمير تبوك يسلم الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات في نيوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*