فاطمة السالمية: المشاركة في” سينيمانا” من خلال صفحته بالفيس بوك حتى 30 الجاري

أملج _ فايز السميري

أكدت المدير الفني لمهرجان ” سينيمانا للفيلم العربي” فاطمة السالمية ان المهرجان الذي ينظمه الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال فرعه بسلطنة عمان عبر المنصة الالكترونية يعتبر نافذة لإظهار الإبداعات والأفكار السينمائية في ظل الاوضاع الراهنة بعد انتشار جائحة كورونا وذلك لابراز جهود الصفوف الاولى لمكافحته بالاضافة الى دور الاسر في توعية ابنائهم بمخاطر هذا الوباء.

وثمنت السالمية خطوة الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال فرعه بسلطنة عمان بايجاد مهرجان سينمائي عبر المنصة الالكترونية بعد ان تعطلت كافة الملتقيات والمهرجانات السينمائية في جميع دول العالم بسبب هذه الجائحة.

واشارت المدير الفنيللمهرجان فاطمة السالمية ان باب المشاركة لا يزال مفتوحًا حتى 30 يونيو الجاري ، منوهة ان ادارة المهرجان تلقت الكثر

الافلام من جميع الدول العربية متنوعة منها الافلام الروائية القصيرة وافلام كارتون وافلام تحريك ومجموعة افلام تطوعية كلها تتماشى مع اهداف وفكرة المهرجان ، مشيرة ان المشاركة تتم في المهرجان من خلال التسجيل على الرابط وملء جميع معلومات الفيلم وذلك على صفحة مهرجان سينيمانا بالفيس بوك.

وذكرت ان المهرجان يقدم 6 جوائز قيمة للافلام الروائية والوثائقية والتحريك واعمال التطوع.