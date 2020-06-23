سمو محافظ حفرالباطن يحتفي بـ جميعة تراؤف بمناسبة فوزها بجائزة المؤسسات المتميزة الدولية

حفر الباطن _ عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن بقصر الضيافة بالمحافظة، رئيس مجلس جمعية دار الأيتام ( تراؤف) يوسف الجوعي وعدد من منسوبي وطلاب الجمعية وذلك بمناسبة فوز الجمعية بجائزة المؤسسات المتميزة في مجال رعاية الأيتام الدولية 2020م، وذلك بحضور عدد من اعضاء مجلس المسئولية الاجتماعية.

وفي بداية الاستقبال هنئ سموه الجمعية بهذا الانجاز الذي يسجل للمحافظة عامة وان ابناء محافظة حفرالباطن قادرين على النجاح في أي محفل مشرف للوطن وهم مؤهلين لذلك .

وقدم رئيس الجمعية يوسف الجوعي شكره لسمو المحافظ على الحفاوة الغير مستغربه منه والدعم اللامحدود لابناء الجمعية.

كما قدم منسوبي الجمعية اثناء الاستقبال عرض مرئي لإنجازات الجمعية خلال فترة جائحة كورونا وكذلك أوبريت إنشادي بعنوان ( أشرقت شمس الأمجاد) من تقديم ابناء الجمعية .

وفي نهاية الاستقبال أقام سمو محافظ حفرالباطن الامير منصور بن محمد ال سعود مأدبة عشاء حفاوة للجمعية وأبناءها بمناسبة فوزهم بجائزة المؤسسات المتميزة في مجال رعاية الأيتام الدولية 2020م.

وجرى خلال الاستقبال تطبيق جميع الإجراءات الاحترازات الوقائية من جائحة كورونا وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بحفرالباطن من تعقيم وفحص لدرجة الحرارة للضيوف .