احدث الأخبار

وزير الخارجية لـ “سيالة” المملكة حريصة على إيقاف إطلاق النار في ليبيا
أبرز المواد
 أمير تبوك يرعى تخريج ” ٨٩٥٢ ” طالبًا وطالبة بجامعة تبوك
أبرز المواد
 سمو محافظ حفرالباطن يحتفي بـ جميعة تراؤف بمناسبة فوزها بجائزة المؤسسات المتميزة الدولية
المنطقة الشرقية
 جامعة حفر الباطن تستعرض مشروع البنية التحتية للمدينة الجامعية الجديدة
المنطقة الشرقية
 فاطمة السالمية: المشاركة في” سينيمانا” من خلال صفحته بالفيس بوك حتى 30 الجاري
منطقة تبوك
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 غرفة القصيم تسخر إمكانياتها لخدمة 24 ألف منتسب
منطقة القصيم
 “إعمار اليمن” يدعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه في حضرموت
أبرز المواد
 أمير الشرقية : المجالس البلدية شريك هام في تحقيق رؤية المملكة وتحقيق التنمية الشاملة
المنطقة الشرقية
 غرفة القصيم تطلق استبيان لدراسة جدوى وكفاءة النظام الافتراضي عن بعد
منطقة القصيم
 أمانة القصيم تضبط (56) مخالفة على صالونات الحلاقة والمشاغل وتصادر (200) كجم من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر
منطقة القصيم
 رئيس مركز قوز الجعافرة ” النعمي ” يتفقد سوق النفع العام والواجهة البحرية وعددا من المشاريع بالمركز
منطقة جازان
وزير الخارجية لـ “سيالة” المملكة حريصة على إيقاف إطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجية لـ “سيالة” المملكة حريصة على إيقاف إطلاق النار في ليبيا

أبرز المواد
أمير تبوك يرعى تخريج ” ٨٩٥٢ ” طالبًا وطالبة بجامعة تبوك

أمير تبوك يرعى تخريج ” ٨٩٥٢ ” طالبًا وطالبة بجامعة تبوك

أبرز المواد
سمو محافظ حفرالباطن يحتفي بـ جميعة تراؤف بمناسبة فوزها بجائزة المؤسسات المتميزة الدولية

سمو محافظ حفرالباطن يحتفي بـ جميعة تراؤف بمناسبة فوزها بجائزة المؤسسات المتميزة الدولية

المنطقة الشرقية
جامعة حفر الباطن تستعرض مشروع البنية التحتية للمدينة الجامعية الجديدة

جامعة حفر الباطن تستعرض مشروع البنية التحتية للمدينة الجامعية الجديدة

المنطقة الشرقية

وزير الخارجية لـ “سيالة” المملكة حريصة على إيقاف إطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجية لـ “سيالة” المملكة حريصة على إيقاف إطلاق النار في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=877126
المناطق _ الرياض

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد الطاهر سيالة، الإثنين، مع وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود آخر تطورات الوضع على الأرض في ليبيا.

وأوضحت خارجية الوفاق في بيان لها أن سيالة وبن فرحان ناقشا هاتفياً أيضا اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول الوضع في ليبيا المزمع عقده يوم غدٍ الثلاثاء عبر تقنية الفيديو.

وأكد وزير الخارجية على حرص المملكة على التوصل لإيقاف حقيقي ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعدادها للتشاور والتعاون في كل ما من شأنه تجنيب ليبيا مزيد من الدمار وإهدار دماء الليبيين، مشددا على أن المملكة تدعم الحل الذي يتوصل إليه الليبيون بحسب البيان.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يرعى تخريج ” ٨٩٥٢ ” طالبًا وطالبة بجامعة تبوك

أمير تبوك يرعى تخريج ” ٨٩٥٢ ” طالبًا وطالبة بجامعة تبوك
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية
“إعمار اليمن” يدعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه في حضرموت

“إعمار اليمن” يدعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه في حضرموت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*