وزير الخارجية لـ “سيالة” المملكة حريصة على إيقاف إطلاق النار في ليبيا

المناطق _ الرياض

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد الطاهر سيالة، الإثنين، مع وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود آخر تطورات الوضع على الأرض في ليبيا.

وأوضحت خارجية الوفاق في بيان لها أن سيالة وبن فرحان ناقشا هاتفياً أيضا اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول الوضع في ليبيا المزمع عقده يوم غدٍ الثلاثاء عبر تقنية الفيديو.

وأكد وزير الخارجية على حرص المملكة على التوصل لإيقاف حقيقي ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعدادها للتشاور والتعاون في كل ما من شأنه تجنيب ليبيا مزيد من الدمار وإهدار دماء الليبيين، مشددا على أن المملكة تدعم الحل الذي يتوصل إليه الليبيون بحسب البيان.