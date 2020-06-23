تعليم حفر الباطن يستعرض خطط لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

حفر الباطن _ عبدالله السعيدي

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٤٢ هـ بإدارة تعليم حفر الباطن اجتماعها الثاني برئاسة سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي لاستعراض التوصيات السابقة ومناقشة ما تم بشأنها واستعراض خطة رصد ساعات النمو المهني وشرح اللائحة ، وخطة توزيع الكتب وجاهزية المدارس ، والميزانيات التشغيلية للمدارس ، واستلام وتعقيم المباني المسلمة للأمانة والشؤون الصحية ، واستمع الأعضاء لشرح الخطط من الأقسام ذات العلاقة ومناقشة أهم بنودها .

من جهته أكد المساعد للشؤون التعليمية ( بنين ) بأن مركز التدريب قام بإعداد وتنفيذ حقائب تدريبية لرؤساء الأقسام وجميع شاغلي الوظائف التعليمية حول رصد ساعات النمو المهني وشرح للائحة شاغلي الوظائف التعليمية ، ثم استمع الحضور لشرح رئيس قسم التجهيزات المدرسة بشأن خطط توزيع المقررات المدرسية والتي أكد بأنها جاهزة ، وقد تم استلام المرحلة الأولى من الكتب المدرسية وسيتم توزيعها حال اكتمالها ، ومن جانبه فقد أوضح رئيس قسم التشغيل والصيانة بأنه تم استلام وتعقيم المباني التي تم تسليمها للأمانة والشؤون الصحية للإيواء أثناء جائحة كورنا .

وفي نهاية الإجتماع أكد الرحيلي على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطط الإدارة لإستقبال العام الدراسي القادم 1442هـ ، بما يُحقِّق البداية الجادة لسير الدراسة وتطبيق المشروعات الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية المناسبة التي تساعد على أداء العملية التعليمية على الوجه الأكمل بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات ، بما في ذلك تأهيل وصيانة المباني المدرسية ، ومتابعة اكتمال المقررات الدراسية ، وإيصالها إلى المدارس قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ في ضوء الدعم السخي من قيادتنا الحكيمة – يحفظها الله – للتعليم واهتمام ومتابعة حثيثة من معالي الوزير وقيادات التعليم للإستعدادات المبكرة ، موضحاً ضرورة التخطيط الجيد ومتابعة الخطة الإجرائية للإدارة لجميع جوانب الاستعداد لضمان نجاح برنامج الاستعداد المبكر, وتجاوز المعوقات والصعوبات , وتوفير جميع مقومات واحتياجات الميدان التعليمي .